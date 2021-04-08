Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler
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Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren 3 kız çocuğu yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren 3 kız çocuğu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir apartman dairesinin kapısının zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan araştırma sonucu Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli R.Ç. (16), C.Ç. (17) ve S.L.'yi (14) yakaladı.

Kız çocuklarından birinin çantasında gizli bölümde kapı açmak için kullanılan plastik aparatın bulunması üzerine Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemeyi derinleştirdi. Şüphelilerin Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay ve 6'sı da Düziçi'nde olmak üzere toplam 9 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlere girdikten sonra yakalanmamak için kılık değiştirdikleri öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin hırsızlık amacıyla bir apartmana girmeleri de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - OSMANİYE

Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler
Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler
Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler
Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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