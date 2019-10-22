Evlerden hırsızlık yapan zanlı, tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evden bilgisayar çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evden bilgisayar çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Şahinbey Konak Mahallesi'nde bulunan bir evden bin lira değerinde bilgisayarın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.D, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.