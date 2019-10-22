Evlerden hırsızlık yapan zanlı, tutuklandı

Evlerden hırsızlık yapan zanlı, tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evden bilgisayar çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

22.10.2019 10:24
Evlerden hırsızlık yapan zanlı, tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evden bilgisayar çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Şahinbey Konak Mahallesi'nde bulunan bir evden bin lira değerinde bilgisayarın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.D, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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