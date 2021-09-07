Evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

- Evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Mersin'de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Şahsın ikametlerin etrafında dolanması ile kuyumcuda altınları bozdurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi...

- Evlerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Mersin'de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Şahsın ikametlerin etrafında dolanması ile kuyumcuda altınları bozdurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

MERSİN - Mersin'de 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın ikametlerin etrafında dolanması ile kuyumcuda altınları bozdurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 gün içinde 3 farklı adreste hırsızlık gerçekleşti. Müştekilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden 8 bin lira, 30 tespih, 3 cep telefonu, tabletler, 1 kol saati ile 16 adet küçük pırlanta taşı olan altın yüzük çalan şüphelinin E.E. olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını da tek tek inceleyen ekipler, şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek, gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin adresinde tespihleri, 1 tablet ile kol saatini de ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahsın ikametlerden birinin etrafında gezme anı ile kuyumcuda altınları bozdurma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Özellikle kuyumcuda rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, diğer müşterilerle de sakin şekilde sohbet ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü