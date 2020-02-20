Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı
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Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili aralarında kadınların ve bir çocuğun bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

20.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:58
Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

'de evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili aralarında kadınların ve bir çocuğun bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İl Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda ikametten hırsızlık olayına karışan kadın grupların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 3 kadın ile bu kadınlara yardım ettiği belirlenen, aralarında çocuğun da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 3 altın yüzük ile 1 küpenin yanı sıra kapıları açmakta ve kendilerini gizlemekte kullandıkları değerlendirilen 2 tornavida, 1 plastik aparat, eldiven ve çorap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı
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