Evlerden hırsızlık yapan 3 kız çocuğundan 2'si tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kız çocuğundan 2'si tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kız çocuğundan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir apartman dairesinin kapısının zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan araştırma sonucu Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli R.Ç. (16), C.Ç. (17) ve S.L.'yi (14) yakaladı. Kız çocuklarından birinin çantasının gizli bölümünde kapı açmak için kullanılan plastik aparatın bulunması üzerine Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemeyi derinleştirdi. Şüphelilerin Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay ve 6'sı da Düziçi'nde olmak üzere toplam 9 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan R.Ç. (16), C.Ç. (17) tutuklanırken S.L. (14) isimli kız çocuğu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık amacıyla bir apartmana girmeleri de güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, gözaltına alınan şüphelilerin evlere girdikten sonra yakalanmamak için kılık değiştirdikleri öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı