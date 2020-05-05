Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
05.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:52

Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü ve Avcılar'da 8 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntüleri sayesinde kimliklerini tespit ettiği Gerorgi K. (35) ve Giorgi T'yi (35) yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir binaya şapka ve maske takarak girdikleri anlar ile çaldıkları eşyalarla birlikte çıkışları görülüyor.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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