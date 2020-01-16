Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

16.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:16
Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

'te evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçesinde 2 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 2 kadın ve kendilerine yardım eden çocuğu yakaladı.

Gözaltına alınan 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadın ve bir çocuğun bir apartmana girdiği, çaldıkları malzemeleri çocuğa taşıttığı yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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