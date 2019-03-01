Evlerden Çeyiz Eşyası ve Bebek Arabası Hırsızlığına 3 Gözaltı

GAZİANTEP'te, girdikleri evlerden çeyiz eşyası ile bebek arabası çaldığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki evden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çeyiz eşyası çalınan evde yaptığı parmak izi ve çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlığın A.D. ile F.B.A. tarafından yapıldığını belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen 167 parça çeyiz eşyası ile sahibine teslim edildi.

Öte yandan, bir başka adresten bebek arabası çaldığı belirlenen H.K.'da güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı. Çaldığı bebek arabasını sahibine teslim eden polisler, H.K.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

- Gaziantep

Kaynak: DHA