Evlerden çaldıkları eşyaları satan 3 şahıs yakalandı
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Evlerden çaldıkları eşyaları satan 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda evlerden çaldıkları eşyaları il merkezinde sattığı tespit edilen 4 şahıstan 3'ü yakalandı, 1'i aranıyor.

Evlerden çaldıkları eşyaları satan 3 şahıs yakalandı
12.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:18

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda evlerden çaldıkları eşyaları il merkezinde sattığı tespit edilen 4 şahıstan 3'ü yakalandı, 1'i aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü asayiş faaliyetlerinde Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde 6 hırsızlık ve 2 mala zarar verme olaylarını M.B., H.G., A.K. ve C.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği ve çaldıkları eşyaları il merkezinde ikinci el eşya ticareti yapan M.K. isimli şahsa sattıkları belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından M.K.'nin iş yerinde yapılan aramada, 36 adet çalıntı eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyalara el konulurken, M.K, H.G, A.K. ve C.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekipleri M.B. isimli şahsın bulunması için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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