Evlerden 230 bin TL'lik altın çalan kadınlar yakalandı
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Evlerden 230 bin TL'lik altın çalan kadınlar yakalandı

Evlerden 230 bin TL'lik altın çalan kadınlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 4 ikametten 230 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın kişi; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 4 ikametten 230 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın kişi; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kentte 4 ayrı ikametten toplam 230 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda olayların şüphelisi olan G.D.Ç. ve L.P. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların hırsızlık için bir eve girmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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