Evlerden 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar kamerada

Gözaltına alınan şahıslar suç makinesi çıktı

Şahısların hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evlerden yaklaşık 100 bin TL'lik elektronik cihaz, ziynet eşyası ve para çalan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Suç makinesi çıkan şahısların evlere girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Haziran tarihinde Kocaeli'nin İzmit Orhan Mahallesi ve Gündoğdu Mahallesi'nde girdikleri evlerden toplam 60 bin TL değerinde elektronik cihaz, ziynet eşyası ve para çaldı. Aynı gün aynı ilçede bulunan Tüysüzler Mahallesi'nde bir eve balkondan girerek içeriden ziynet eşyası, elektronik cihaz ve para çaldı. Evlerinin soyulduğunu anlayan vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde evlere giren şahısların aynı kişiler olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerde şahısların kullandıkları aracı tespit etti. Yapılan incelemede ise evlerden toplam 100 bin TL'lik vurgun yapan şahısların E.S. ve M.Ö. oldukları belirlendi.

Şahıslar film sahnesini aratmayan operasyonla yakalandı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde plakası tespit edilen araç takibe alındı. Dilovası ilçesine kadar takip edilen şahısların bulunduğu araç D100 Karayolu Dilovası Rampası'nda durduruldu. Polis ekiplerini gören şüpheliler, araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda şahısların en son girdikleri evden çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Suç makinesi hırsız, polis ekiplerine sahte kimlik verdi

Emniyetteki işlemlerinde eve giren şüphelilerden E.S.'nin 32 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yanıltmak için A.A.'nın ise gerçek kimliği tespit edildi. Şahsın hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 bin 500 TL para cezası ve 40 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, M.Ö.'nün ise 9 ayrı suçtan aranan 11 yıl kesilmiş hapis cezası ve 8 bin TL para cezası bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şahısların hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Şahısların hırsızlık olayına karıştığı aracı kiralayan S.C. hakkında arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, şahısların hırsızlık için eve girme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahısların, eve girdikleri ve hırsızlık olayının ardından tekrar evden çıktıkları görülüyor.

Kaynak: İHA