Evlerdeki koltuklara, kanepelere, masalara zarar verip kayıplara karıştılar

Tokat'ta bir aparmanın iki dairesine giren kişi veya kişiler evlerdeki koltuk, kanepe, halı gibi eşyaları kesici bir aletle delik deşik ederek kayıplara karıştı



TOKAT - Tokat'ta bir aparmanın iki dairesine giren kişi veya kişiler evlerdeki koltuk, kanepe, halı gibi eşyaları kesici bir aletle delik deşik ederek kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kaşıkcıbağları Mahallesi Şelale Park evlerinde 5 katlı binanın 1'inci katında ikamet eden esnaf Mehmet S. ile 5'inci katında oturan memur Ceyhun K. evlerinde girdiklerinde gördükleri manzara ile şok oldu. Apartman dairelerine giren kişi veya kişilerce koltuk, kanepe ve halıları tahrip edildiğini dolaplarının karıştırarak etrafa saçıldığını gören ev sahipleri durumu polise bildirdi. Apartman sakinlerden birisinin ise olay anında şahısla evde karşılaşması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından faili meçhul olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

"Çalmak amacıyla girmemiş mala zarar vermek amacıyla girmiş"

Ev sahiplerinden Ceyhun K., yaşadıkları korkuyu dile getirerek,"Kimliği belirsiz kişi ilk önce benim daireme giriyor. Benim dairemi alt üst ediyor. Bütün eşyalarımızı ortaya döküyor mahvediyor. Koltuk takımımı kesiyor artık neyle kesiyorsa. Yani ne var ne yok el değmedik yer bırakmamıştı. Daha sonra komşunun evine iniyor ona daha çok zarar veriyor. Ama kesinlikle hırsızlık değil. Zerre kadar bir çöp çalıntı bir şey yok. Çalmak amacıyla girmemiş mala zarar vermek amacıyla girmiş. Görüntü onu gösteriyor. Evde çocuğun laptopu da ortada, bazı eşyalarımızda yani değer edecek eşyalarımız ortada, onları yerinden dahi hiç oynatmamış. Ama eşyaya haddinden fazla zarar vermiş" dedi.

Komşusunun evine giren şahısla karşı karşıya gelmiş olduğunu ifade eden Koyucu,"Eve geldiğinde içeri giriyor bakıyor ki mutfağın kapısı kapalı, açık bırakmıştım diyor. Kapıyı açıyor bakıyor ki mutfak dağınık halde, salona geçince arkasından birisi kafasına vuruyor, yere düşüyor. Birazda korktuğu için gözlerini kapatıyor bana bir zarar verecek endişesiyle. Saçı uzundu diyor. Ama erkekte olabilir çünkü kolunu sıkmış cırmış, sonra kaçıp gidiyor. Hani bir kişimi bir kaç kişi mi bilmiyoruz. Hırsız benim bildiğim adarıyla bir eve girer en kısa sürede orada yapacağını yapıp çeker gider. Bizde sanki keyif çatmak için gelmiş. Komşunun koltuğuna baktım bir koltukta kırk tane çizik var. Yavaş yavaş zevk vere vere yapmış" diye konuştu.

Bir yıl öncede aynı saldırı yaşanmış

Bir yıl öncede aynı şekilde komşusunun evine girildiğini belirten Koyuncu,"Onda da yine mala tahribat, yani bir eşya çalıntısı yok. Koltuk takımını o zaman yeni almışlardı. Kullanılmaz hale getirmişler onu da attı. Ben şimdi işe gittiğim zaman gözüm evde olacak. Maldan geçtik can korkumuz var. Çünkü çocuğum olaydan 10- 15 dakika sonra eve geldi. Çocuğumla karşı karşıya gelseydi beklide büyük bir zarar verecekti. Çünkü o insan eve giren her şeyi göz önüne alarak giriyor. Ona göre tedbirini alarak geliyor. Bir şeyle karşılaştığı zaman nasıl müdahale ederim diye eve giriyor. Mala geldi cana gelmedi" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı diğer ev sakinleri ise açıklama yapmak istemediklerini kaydetti.