Evlerde kışlık bamya hazırlığı
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Evlerde kışlık bamya hazırlığı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bamya hasadıyla birlikte evlerde kış hazırlığı başladı.

Evlerde kışlık bamya hazırlığı
14.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:24

Çorum'un Osmancık ilçesinde bamya hasadıyla birlikte evlerde kış hazırlığı başladı.

Üretiminden hasadına kadar bin bir emek isteyen, tek tek iplere dizilerek kurutulan çiçek bamyasının daha önce fiyatı altınla yarışırken bu yıl fiyatı 20 ile 120 lirayı arasında değişiyor. Tarladan, sofraya zahmetli bir yolculuğu olan bamya yazın yaş kışın ise kuru olarak tüketiliyor.

Nisan ayında ekimini yaptığı bamyaların hasadının Ağustos ayında başladığını ve Ekim ayına kadar da hasadın devam ettiğini belirten ev hanımı Ruşen Emre, dikenli bir bitki olan bamyanın toplamasının zahmetli bir iş olduğunu kaydetti. Emre, kalite bakımından da ürünün toplandığı gün pazara sunulması gerektiğinin altını çizdi.

Bamyaların boyutunun da önemli olduğunu belirten Emre, özellikle küçük bamyaların tercih edildiğini belirterek, "Nisan ayında 3-4 dönümlük alana ektiğim bamyaları hasat ederek hem ailemizin kullanımı hem de satışı için Ağustos ayında bamyaları hasat etmeye başladık, talep oldukça satıyoruz. Ekimi, çapası, toplaması meşakkatli bir iş. Küçükleri talep gördüğü içinde her iki üç günde bir toplanması gerekiyor. Hava şartlarına göre Ekim ayına kadar bamya hasat edilebiliyor" dedi.

"Kilosu yaz mevsiminde 20, kış mevsiminde 120 liradan alıcı buluyor"

Bamyanın kilosunun yaz mevsiminde 20 lira, kışın tüketilen kurusunun kilosunun ise 120 liradan alıcı bulduğunu anlatan Emre, "Haftalık pazarın durumuna göre yaşının kilosu 18-20 lira arasında değişirken kışın tüketilmek üzere kurutulanlar ise 120 liraya kadar çıkabiliyor. Çok pahalı olduğunu düşünenler pazarlık yapabiliyorlar. Bizde diyoruz ki; Gelin tarlamıza akşama kadar bizimle toplayın, topladığınız sizin olsun. Bu sefer tarlaya girdiklerinde 5-10 dakika sonra çıkıyorlar. Çünkü yaprakları yakıyor, ellerine diken batıyor insanların. İpe dizerken bile dikenleri batmaya devam ediyor. Yapılacak bir iş değil ama ekmek parası" diye konuştu.

En çok kuru bamyanın tercih edildiğine dikkat çeken Emre, "İpe dizerek kurutma yönteminde özellikle ufak bamyalar tercih ediliyor. Aynı boydaki bamyaları ipe dizmeden önce sap kısımlarından bıçak yardımıyla keskinleştiriyoruz. Sap kısmından olmak şartıyla iğneye taktığımız pamuklu ipe çok sık olmayacak şekilde diziyoruz. Kolye şeklini alan bu dizinleri güneşe maruz kalmayacak ancak gün ışığından faydalanacak havadar bir yere asıyoruz. Kuruduğuna kanaat getirdiğimizde ise genelde bez torbalarda havadar bir yerde kışın tüketmek üzere saklıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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