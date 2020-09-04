Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve 8 ayrı suç kaydı olan şüpheli şahıs yakalandı.

Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve 8 ayrı suç kaydı olan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli şahsın bir eve hırsızlık için girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu, farklı tarihlerde 3 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve daha önceden 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın bir adrese hırsızlık amacıyla girme ve adresten çıktıktan sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA