Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve 8 ayrı suç kaydı olan şüpheli şahıs yakalandı.

Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
04.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:12

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve 8 ayrı suç kaydı olan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalandıktan sonra tutuklanan şüpheli şahsın bir eve hırsızlık için girme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu, farklı tarihlerde 3 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren ve daha önceden 8 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın bir adrese hırsızlık amacıyla girme ve adresten çıktıktan sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Fahrettin Altun Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Eddie Newton Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Evlerde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:15:18. #1.15#
title