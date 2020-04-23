Evlerde elektrik kullanım oranı arttı Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında herkes evlerde.

Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında herkes evlerde. Hal böyle olunca hane içi elektrik tüketimi de arttı. Ancak birkaç adımla tasarruf etmek mümkün.

Korona virüs önlemleri kapsamında herkes evde. Kimi zamanının çoğunu mutfakta, kimi bilgisayar kimi de televizyon başında geçriyor. Evden çalışmanın da etkisiyle hane gruplarında elektirk tüketimi yükseliyor. 16 Mart-14 Nisan tarihleri arasında elektrik kullanım oranında ortalama yüzde 15 artış gözlendi.

Ancak enerji tüketimini aza indirmek yine bizim elimizde.Peki nasıl?

İlk sırayı kalsik ampulü, enerji tasarruflu ampulle değiştirmek alıyor. Bu yöntemle sağlanacak tasarruf aylık 15-20 lirayı buluyor.

En fazla kullanılan küçük ev aletlerinden elektrik süpürgelerinin toz haznesinin dolu olması da makinenin çok daha fazla enerji harcamasına neden oluyor. Bu nedenlesık sık değiştirmek gerekiyor.

Yine ütüyü işiniz bitmeden 5 dakika önce prizden çıkartıp, tabandaki ısıyla kullanırsanız elektrikten aylık en az 4 lira tasarruf etmiş olursunuz.

Mutfakta da dikkat edilecek birkaç husus bulunuyor. Örneğin buzdolabının sıcak bir noktada bulunması kendisini soğutmak için daha fazla enerji harcaması demek. Bu nedenle gölge bir bölüm seçilmeli ve duvardan en az 10 santim uzak tutulmalı.

Ayrıca bulaşık makineleri de tam doldurulmadan çalıştırılmamalı.

(İHA)

Kaynak: İHA