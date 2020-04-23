EVLERDE 23 NİSAN COŞKUSU; ÇOCUKLAR BAYRAMLARINI BÖYLE KUTLADI KORONAVİRÜS salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerde kutlanıyor. Duru Irmak Demir, Defne Güliz Gereniz, Yağmur Boyraz, Ertuğrul Demirbağ, Azra ve Emir Kaygusuz kardeşler... Türkiye'nin 4 bir yanında milyonlarca çocuk. Evlerini bayraklarla süsleyip renga renk giyinen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı. Kimi şiir okudu kimi ise şarkı söyledi.

Çocukların kutlamalarını aileleri de görüntülemeyi ihmal etmedi.

KÜÇÜK HİRA İSTİKLAL MARŞI'NI AĞLAYARAK OKUDUSultangazi'de yaşayan Aziz ve Altun Cebe çiftinin 6 yaşındaki kızları Hira, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un,"23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz" çağrısına kayıtsız kalmadı. Küçük Hira, İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere bildiği öğrenilen Hira, gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşları içinde İstiklal Marşı'nı okuyan küçük Hira'nın o anlarını ise ailesi cep telefonu ile kaydetti.

İstanbul'daki Avcılar Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu 2-M sınıfı öğrencileri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Bir Dünya Bırakın' şarkısını seslendirdi.

Kaynak: DHA