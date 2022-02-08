Evler karlar altında kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evler karlar altında kaldı

İhlas Haber Ajansı, Merve Gökbakan - Güncel
 - Güncelleme:

Evler karlar altında kaldı Ağrı'da yüksek kesimli bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı.

AĞRI (İHA) - Evler karlar altında kaldı

AĞRI - Ağrı'da yüksek kesimli bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksem kesimli bölgelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köyde evler kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Evler karlar altında kaldı

Evler karlar altında kaldı

Evler karlar altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title