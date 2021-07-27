Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten kötü haber!

Ünlü oyuncu Sevda Erginci'yle evlenmesi beklenen Yılmaz Kunt, ifşa şoku yaşadı. Avukat Seray Öztürk, Kunt'la tüm mesajlarını Instagram'dan yayınladı. Bu mesajları gören Sevda Erginci'nin sevgilisinden ayrıldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çift, ifşa şoku yaşadı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü.

Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

Bu gelişme sonrası Sevda Erginci'nın Yılmaz Kunt'tan ayrıldığı öğrenildi.

Erginci ile Kunt, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktılar.

Kaynak: Snob Magazin