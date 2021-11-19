Evlenmeleri beklenen çiftten ayrılık haberi geldi
Dünyaca ünlü model Kaia Gerber, oyuncu sevgilisi Jacob Elordi'den ayrıldı mı? İşte şok eden gelişmenin perde arkası...
20 yaşındaki Kaia Gerber ile 24 yaşındaki Jacob Elordi, aldıkları kararla sevenlerini üzüntüye boğdu.
Evlenmeleri beklenen Gerber ve Elordi, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.
AYRILDILAR
İkilinin, geçtiğimiz günlerde dostane bir şekilde ayrıldıkları ortaya çıktı.
Kaia Gerber ile Jacob Elordi'nin hayranları ayrılık kararını şaşkınlıkla karşıladı.