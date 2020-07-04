Evlenmek isteyen çifti "Kovid-19 bile vazgeçiremedi"
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Evlenmek isteyen çifti "Kovid-19 bile vazgeçiremedi"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünya evine giren Yıldız ve Süleyman Mecit çiftinin, gelin arabalarına yazdırdıkları "Kovid-19 bile vazgeçiremedi" yazısı, görenleri gülümsetti.

Evlenmek isteyen çifti
04.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:55

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünya evine giren Yıldız ve Süleyman Mecit çiftinin, gelin arabalarına yazdırdıkları "Kovid-19 bile vazgeçiremedi" yazısı, görenleri gülümsetti.

Düğün salonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmete girmesiyle, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler de düğünlerini yapmaya başladı.

Salgın nedeniyle erteledikleri düğünlerini 3 ay sonra yapabilen Yıldız ve Süleyman çifti de gelin arabalarına yazdırdıkları "Kovid-19 bile vazgeçiremedi" yazısıyla dikkati çekti.

Damat Süleyman Mecit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamaların ardından düğününü yapabilecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gelin arabasına da salgın sürecine uygun olarak yazılar yazdırdığını aktaran Mecit, "Düğünüme bir hafta kala düğün yasakları girdi. 1 Temmuz itibari ile düğünler başlayınca, virüsle ilgili, 'Kovid-19 bile vazgeçiremedi' yazısıyla komiklik yapmak istedim. Esprili bir yaklaşımdı, ilgi çekici oldu." dedi.

Araba süslemesi yapan çiçekçi Hüseyin Ekicioğlu ise 1 Temmuz'dan itibariyle düğün yapan kişilerin gelin arabalarını süsletmek için farklı yazılar talep ettiklerini belirtti.

Salgından önce gelin arabalarına "evleniyoruz, mutluyuz" gibi yazılar yazıldığına dikkati çeken Ekicioğlu, "Ama şimdi koronavirüsle ilgili içine mizah katılan farklı yazılar istenmeye başladı. Koronavirüsün sevgilerini yok edemediğini yazdıranlar oluyor. Bizler de gelin arabalarını süslerken, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda koronavirüsle ilgili yazılar yazmaya başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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