Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 41 yaşındaki bir kişi evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ve yengesini silahla vurdu.

Samsun'da 41 yaşındaki bir kişi evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ve yengesini silahla vurdu. Olayda yenge öldü, kız ise ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti. Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.'yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Erkan A. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken olayda ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 16 yaşındaki genç kız Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kolluk kuvvetlerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hacer A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini silahla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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