Evlenmek İçin Sevgililer Günü'nü Seçtiler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "14" çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.



İlçede evliliklerinin özel bir güne denk gelmesi için başvuruda bulunan 14 çiftin nikahlarını belediye ve bazı düğün salonları ile otellerde, belediye nikah memuru Nevin Tuncer tarafından kıyıldı.



Nikahları kıyılan çiftlerden Ahmet Emre Öcel, evlenmek için 14 Şubat gününü özellikle seçtiklerini, değişik duygular içinde olduğunu söyledi.



Öcel ile dünya evine giren Seda Aydın Öcel de böyle anlamlı bir günde evleniyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öcel, "4 yıldır bu günü bekliyorduk. Özellikle bu güne ayarladık. Bugün 14 nikahın kıyılması da bir tesadüf oldu. İnşallah hayatımız böyle güzel tesadüflerle gider." dedi.

Nikah töreninin ardından çiftler, güne özel fotoğraflar çektirdi.

Kaynak: AA