EVLENMEK İÇİN DANİMARKA'DAN GELDİ, DOLANDIRILDIĞINI SÖYLEYİP ŞİKAYETÇİ OLDU

KARABÜK (DHA) - İRAN asıllı Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya (53), Karabük'te yaşayan İran uyruklu Mahnaz D. tarafından evlenmek ve iş kurmak vaadiyle kandırıldığını, 10 bin euro ve 67 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

İran asıllı Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya, ağustos ayında sosyal medya üzerinden Mahnaz D. ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince Pourya, bir süre sonra Mahnaz D.?nin yaşadığı Karabük'e geldi. Pourya, Mahnaz D. ve oğlu Ramin A.'ya toplam 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para verdi. Parayı alan kadın kendisine güzellik merkezi açtı ve daha sonra Ebrahim Pourya'yı yanından kovdu. Mahnaz D. ve oğluna gönderdiği paraların banka dekontlarının çıktısını alan Pourya, dolandırıldığını iddia ederek polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Pourya ayrıca Valiliğe de dilekçe vererek, durumu iletti.

Evlenmek ve iş kurmak için Danimarka'dan Karabük'e geldiğini anlatan Ebrahim Pourya, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim. Ağustos ayında sosyal medyadan tanıştığım Karabük'te mülteci olarak ikamet eden Mahnaz D. ile tanıştım. Bana Danimarka'daki evimi sattırdı. Benden evlenmek ve iş kurmak vaadiyle 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para istedi, ben de verdim. Sonra beni kovdular. Elimden 15 bin TL'lik laptopumu aldılar. Oğlu Ramin A. beni tehdit ediyor. Para almadığını, bu parayı benim onlara hediye verdiğimi söylüyor. Karakola gidip şikayetçi oldum. Valiliğe gittim, Göç İdaresi'ne gittim şikayetçi oldum" dedi.

'VERDİĞİM PARAYI İSTİYORUM'

Parasını geri istediğini ifade eden Ebrahim Pourya, "Ben sadece verdiğim parayı almak istiyorum. Burada güzellik merkezi açtılar. Birçok makine aldılar. Bunları benim paramla yaptılar. Ben paramı istiyorum, onlar da bana 'Sen o parayı bize hediye verdin' diyorlar. Olur mu böyle bir şey? 10 bin euro, 67 bin 500 TL hediye olur mu?" diye konuştu.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

Güzellik merkezini işleten Ramin A. ise DHA muhabirine hukuki sürecin devam etmesinden dolayı konuşmak istemediğini belirtti.