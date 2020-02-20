Evlenmek için bugünü beklediler

20.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:05

İstanbul'da evlenmek için 20.02.2020 tarihini seçen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Bahçelievler Belediyesi Nikah Sarayı'nda ortalama 10 dakikada bir nikah kıyıldı.

Evlilik yıl dönümleri için özel bir tarih isteyen çiftler 20.02.2020 tarihini seçtiler. Hayatlarını birleştirip aile kurmak isteyen ve bunun için özel bir tarihi tercih eden çiftler, takvimlerin 20.02.2020'yi gösterdiği günde Bahçelievler Belediyesi Nikah Sarayı'nda 'evet' diyerek mutluluğa yelken açtı. Özel gün dolayısı ile ortalama 10 dakikada bir nikah kıyıldı.

Özel günde 'Evet' demenin mutluluğunu yaşayan Kamile Alibaşoğlu, "Heyecanlı ve telaşlı ama güzel bir süreç. Tanışma sürecimiz de 1 yılı buluyor. Duygu ve düşünce yönünden uyuştuğumuzu fark edince de evlenmeye karar verdik" dedi.

"BUGÜNÜ UNUTMAMAK ADINA BU TARİHİ SEÇTİK"

Damat Abdullah Soğukulak, "Tarihler önemli tabi unutmamak adına böyle özel bir günü. İlerleyen zamanlarda geriye dönüp baktığımızda unutmayacağımız güzel bir tarih olsun istedik. Onun için bugünü seçtik. Telaşlı ve güzel bir süreçten geçtik. Tabi esas olan insanların birbirine güvenmesi, sevmesi ve saygı duyması hepsi iç içe bunları karşılıklı hissettiğimiz vakit böyle bir karar aldık ve bugünü de unutmamak adına bu tarihi seçtik" şeklinde konuştu.

Esra Akkaya da, "Bu tarihi özellikle seçtik. İnşallah bizim için hayırlı ve uğurlu olur. Şuan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Deniz Aksoy ise, "Bizim için önemli bir an. Unutmayacağız bir zaman oldu. Tarihimizi bugüne özel aldık. Çok mutluyuz" dedi.

(Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA