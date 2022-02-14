Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler - Haberler
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Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler

AA, İlker Gürel - Güncel
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Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler

Keşan'da hayatlarını birleştirmek isteyen 5 çift nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırdı.

Keşan'da hayatlarını birleştirmek isteyen 5 çift nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırdı.

Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen birçok çift, Sevgililer Günü'nü bekledi.

Keşan Belediyesi Nikah Salonunda 5 çiftin nikahı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından kıyıldı.

Helvacıoğlu çiftlere mutluluk dileyip nikahta imza için kullandıkları kalemi hediye etti.

AA / İlker Gürel - Güncel

Sevgililer Günü, Evlilik, Keşan, Güncel, Haberler

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