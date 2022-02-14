Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler

ANTALYA (AA) - Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen birçok çift, Sevgililer Günü'nü bekledi. Çiftler bu özel güne randevu alabilmek için aylar öncesinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvurdu.

Sevgililer Günü'nün sabah saatlerinden itibaren çok sayıda gelin ve damat ile yakınları nikah salonlarını doldurdu.

Nikahları kıyılan çiftlere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına kırmızı gül ve kahve fincanı hediye edildi.

Gelinlerden Selin Demir, 14 Şubat'ı özel bir gün olduğu için seçtiklerini, hem nikahlarının hem de 14 Şubat'ın kendileri için anlamlı hale geldiğini belirtti.

Mutlu ve heyecanlı olduklarının dile getiren Demir, "Bizim gibi bugün evlenecek tüm çiftlere mutluluk diliyoruz. Muhittin Böcek Başkanımıza da hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz." dedi. ???????