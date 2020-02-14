Evlenmek için "14 Şubat Sevgililer Günü"nü seçtiler

14.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:40

Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla evlendirme dairelerinde yaklaşık beş dakikada bir nikah kıyıldı.

Antalya'da 49 çiftin nikahının kıyılması için başvurduğu Kepez Belediyesi'nde yoğunluk yaşandı. Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftlerin bazılarının nikahını, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kıydı. Çiftlere mutluluklar dileyen Tütüncü, kırmızı gül hediye etti.

Muratpaşa Belediyesi Nikah Salonu'nda da 16 çift, Sevgililer Günü'nde "Evet" dedi. İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, 52 yaşındaki İlknur Dönmez ve 55 yaşındaki Mehmet Hüsamettin Günaydın çiftinin nikahını kıydı.

Uysal, çiftlere Türk bayrağı, iki kişilik fincan takımı ve Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti.

Döşemealtı Belediyesi'ne başvuran 6 çift de bugün nikah kıydırdı. Bu çiftlerden Büşra Yılmazer, bu cuma nikahının kıyıldığını, haftaya cuma doğum günü olduğunu, bir sonraki cuma ise düğün yapacaklarını belirtti.

Manavgat Belediyesi de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin karanfil ve gül dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 9, Burdur'da 5, Muğla'da 6 ve Isparta'da da 7 kişi nikah kıydırdı.

Kaynak: AA