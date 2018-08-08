Evlenmek İçin "08.08.2018"İ Seçtiler

Bafra'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 12 çift, 08.08.2018 tarihinde hayatlarını birleştirdi.



Bu özel tarihi seçen çiftlerden Ece Nur Delen ve Oğuzhan Taştan çiftinin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin kıydı.

Genç çiftlere mutluluk dileyen Başkan Şahin, "Üzerinde büyük emeğim olan öğrencim Ece mimar oldu. Şimdi de yuvasını kuruyor. Onun nikahını kıymak da bana nasip oldu. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ömür boyu mutluluklar dilerim." diye konuştu.

Ece Nur Delen ise, "Bir zamanlar örnek aldığım, üstümde emeği çok olan öğretmenimin benim nikahımı kıyması beni çok mutlu etti, onur duydum. Bu günü seçmemizdeki amaç ise özel bir tarih olması ve evliliğimizi de daha anlamlı kılıyor olmasıdır. Bizim gibi bu tarihi seçen herkese mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Damat Oğuzhan Taştan da, nikah tarihi için özel bir gün seçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"08.08.2018 tarihi bize çok uyumlu geldi. İleride çocuklarımıza anlatmak ve hatıra olması için bugünü seçtik. Çok mutlu ve heyecanlıyım."

Şahin, gençlerin nikahını kıydıktan sonra evlilik cüzdanını Ece Nur Delen'e verdi.

Bafra Belediyesi Nikah Memuru Fatih Türk, normal günlere göre bugün yoğunluk yaşadıklarını belirtti.