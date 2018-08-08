Evlenmek İçin "08.08.2018"İ Seçtiler

Lüleburgaz ilçesinde 16 çift, 08.08.2018 tarihinde hayatlarını birleştirdi.

Lüleburgaz Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törenlerde, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikahlarını kıydırdı.

Lüleburgaz Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Türkan Rodoplu tarafından kıyılan nikahları ile dünya evine giren Cengiz Çelik ile Burçin Sünter çifti, şahitler ve konukların huzurunda "evet" dedi.

Damat Çelik, 08.08.2018 tarihinde evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu günü hatırlaması kolay ve özel olduğunu ifade eden Çelik, "Evliliğimizin unutulmaz bir gün olmasını istediğimiz için bu günü tercih ettik. Normalde daha erken bir tarihte nikahımız olacaktı fakat biz özellikle bekledik. Böyle bir günde unutulmaz bir şekilde evlendiğimiz için mutluyuz. İnşallah herkes gibi bize de bu gün hayırlı olur." diye konuştu.

Çift daha sonra yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.