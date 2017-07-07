Evlenmek Için "07.07.2017"Yi Seçtiler

Aksaray'da, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 21 çift, 7 Temmuz'da hayatlarını birleştirdi.



Aksaray Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler, evlenmek için ay, gün ve yılı "7" rakamından oluşan 07.07.2017 tarihini seçerek, ömür boyu mutluluk için "evet" dedi.



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün genç çiftler için özel bir gün olduğunu söyledi.



Çiftlerin özellikle akılda kalması için 07.07.2017 tarihini seçtiğini ve bu nedenle evlendirme işlemlerinin oldukça yoğun geçtiğini ifade ederek, "Normal günlerde ortalama 10 nikah kıydığımız nikah salonunda, bugün 21 çift nikah için başvuru yaptı. Ben de 07.07.2017 tarihinde nikahlarının kıyılmasını isteyen 21 çiftten bir tanesi olan Elif Sinem ve Serkan çiftinin nikahlarını kıymak için buraya geldim. Genç çiftimize ve bu özel günde evlenen tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." diye konuştu.



Çiftlerden Elif Koç ise 6 ay öncesinden bugün için randevu aldıklarını ifade ederek, "Nikahımızın bu tarihte kıyılmasından dolayı çok mutluyuz. Asla unutulmayacak bir tarih bugün. Bizim için çok özel oldu." dedi.