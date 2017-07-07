Evlenmek İçin "07.07.2017"Yi Seçtiler

Antalya merkez ve ilçelerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.



Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, nikah salonlarında sıraya girdi.



Çiftler, evlenmek için 07.07.2017 tarihini seçti. Mutluluğa "Evet" diyen 185 çift, Antalya'nın da plaka numarası olan özel tarihte evlenmenin sevincini yaşadı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 07.07.2017'nin özel bir tarih ve Antalyaspor'un da kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, nikah salonlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.



Merkez ilçelerden Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda nikahları kıyılan 36 çifte, Antalyaspor forması hediye edildi.



Alanya ilçesinde evlenenlerden 3'ünün yabancı uyruklu gelin olduğu öğrenildi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çiftlere mutluluk diledi.



Nikah törenlerin akşama kadar süreceğini belirten Yücel, "Kıyılan nikahların yüzde 10-15'i yabancı evliliklerden oluşuyor. 79 milletten insanın yaşadığı Alanya, artık kültürlerin, dillerin, dinlerin birlikteliğinin de bir göstergesidir." dedi.