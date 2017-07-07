Evlenmek İçin "07.07.2017"Yi Seçtiler

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde evlilik hazırlığı yapan 83 çift, 7 Temmuz'da evlenmeye karar verdi.



Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, "05.05.2015", "06.06.2016"da olduğu gibi bu yıl da "07.07.2017" tarihinde evlenmek için sıraya girdi.



Aylar öncesinden Şehitkamil Belediyesi Evlendirme Dairesinden gün aldıklarını belirten çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıydı.



Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, yaşamlarının en anlamlı "evet'i" için bu özel tarihi seçen 83 çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.



Kendileri için anlamlı olacağını düşündükleri için 07.07.2017 tarihini seçtiklerini dile getiren damat Onur Özçelik, "Bugün özel bir gün olduğu için biz de evliliğimizi taçlandırmak adına 07.07.2017'yi seçtik. Yaklaşık 2 yıldır nişanlıydık. Eşimle böylesine güzel bir günü bekledik. Bugün de amacımıza ulaştık." dedi.