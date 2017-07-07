Evlenmek İçin "07.07.2017"Yı Seçtiler

Denizli'de evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 59 çift, 7 Temmuz'da hayatlarını birleştirdi.



İncilipınar Nikah Salonu'na gelen 59 çift, evlenmek için 07.07.2017 tarihini seçerek ömür boyu mutluluk için "Evet" dedi.



Kendilerine uğur getirmesi ve unutamayacakları bir gün olması için bu tarihini seçtiğini belirten ve aylar önce bu gün için tarih alan çiftler 5 dakikada bir kıyılan nikah için sıra bekledi.



Mutluluklarını özel bir günle daha da anlamlı kılmak istediklerini söyleyen Mehmet Akif Şarbak, hayatının dönüm noktası olan bu anı unutulmaz kılmak için bu tarihi seçtiklerini söyledi.



Nikah için 3 ay önceden sıra aldığını ifade eden Şarbak, "Bugün bizim en güzel günümüz. Onun için özel olmasını istedik ve bu özel günü seçtik." dedi.



Betül Şarbak da eşiyle böyle bir günde evlendiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.



Sıra bekleyen çiftlerden Erhan Demiralan bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Ben 5 ay önce bu tarihi belirledim ve başvuru yaptık. Tek kişilik hayatımıza iki kişi devam edeceğiz. Aslında evilik yıl dönümünü unutmamak için bu tarihi seçtim diyebiliriz. Ayrıca eşim bu tarihte nikah kıymazsak evlenmeyeceğini söyledi." diye konuştu.



Duygu Demiralan ise bu fikrin eşinden çıktığını kendisinin de bunda ısrar ettiğini anlatarak bu tarihi asla unutamayacaklarını ifade etti.