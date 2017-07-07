Evlenmek İçin "07.07.2017" Tarihini Seçtiler

Bursa'da, 57 çift, evlilik tarihlerinin özel bir gün olması için 7 Temmuz'u seçti.



Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi'ne gelen 57 çift, 07.07.2017'de ömür boyu mutluluk için "evet" dedi.



Unutulmayacak bir gün olması amacıyla bu tarihi seçen ve aylar önce bu gün için tarih alan çiftler, yoğunluk dolayısıyla 10 dakikada bir kıyılan nikah için sıra bekledi.



Evlenmek için aylardır bu özel tarihi bekleyen çiftler, saat 09.00'dan itibaren nikah masasına oturarak 07.07.2017 tarihini hayatlarının en özel günü olarak evlenme cüzdanına yazdırdı.