Evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını ileri sürdüğü kadını öldüren zanlı tutuklandı
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Evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını ileri sürdüğü kadını öldüren zanlı tutuklandı

Evlenme vaadiyle kendisini kandırdığını ileri sürdüğü kadını öldüren zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de evlilik vaadiyle kandırıldığını ileri süren ve yabancı uyruklu kadını evinin önünde bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'de evlilik vaadiyle kandırıldığını ileri süren ve yabancı uyruklu kadını evinin önünde bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden yabancı uyruklu Zekiye Hossini (30) adlı kadının kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ileri süren yabancı uyruklu B.M.A. (30), konuşma isteğini reddeden kadını apartman içerisinde vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi.

Polisin kısa sürede yakaladığı şüpheli B.M.A., Emniyette alınan ifadesinde suçunu kabul etti. B.M.A., aralarında tartışma olduğunu, tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece B.M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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