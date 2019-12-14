'Evlenme' vaadiyle dolandırılan şahsın hayatı karardı

14.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:47

'Evlenme' vaadiyle Adıyaman'da 60 yaşındaki adamı kandıran İstanbul'da ki çete üyeleri şahsın hayatını kararttı.



Önceki eşinden 10 yıl önce boşanan 60 yaşındaki Zeynal Abidin Yılancı'nın 2017 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 yaşındaki bir kız ile hayatı değişti. İddiaya göre, 20 yaşındaki Didem Ç. ile 1 ay sosyal medya üzerinden görüşen Zeynal Abdin Yılancı, evlenmek için İstanbul'a gitti.



Bankadan kredi çekerek İstanbul'a giden ve dolandırılan Zeynal Abidin Yılancı başından geçenleri şöyle anlattı:



"Sosyal medya üzerinden tanıştığım bir kız ile bir ay telefonla konuştuktan sonra İstanbul Pendik'e gittim. Beni taksi ile aldı. Ben bankamatikten bin TL çekip ona cep telefonu aldım. Birlikte onun evine gittim. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Evlilik hazırlıkları yaptık. Pendik'te ev kiraladım, eşya aldım. Daha önceden bankadan 35 bin TL kredi çekmiştim. Bu parayı ev eşyaları, kira ve gider masraflarda kullandım.



Daha sonra Kartal'da bir kuyumcuya gittik. Kuyumcudan 5 bin TL'ye 1 zincir, 1 tek taş yüzük, 3 çeyrek altın aldım. Daha sonra fotoğraf falan çektirerek, evlenme dairesine evlilik için başvuruda bulunmak istedik. Sağlık raporum olmadığı için aile hekiminden rapor almak için Adıyaman'a geldim. Adıyaman'a gelmeden önce beni evlilik işlemlerini yapacağız diyerek benden genel vekaletname aldılar.



Adıyaman'a geldiğimde benden 100 bin TL daha istedi. Adıyaman'da ki evi satmamı ve İstanbul'da ev almamı istedi. Ancak Adıyaman'da ki evi satmadım. Tekrar bankadan kredi çekmek istedim. Bankadan 13 bin TL daha çekerek İstanbul'a doğru yola çıktım. İstanbul'a gittiğimde 13 bin TL'nin 6 ve 7 binini ayrı ayrı koymuştum.



İstanbul'a gittiğimde kiraladığım ve içinin eşyalarını aldığım evin boşaltıldığını gördüm. Evlerine gittiğimde 100 bin TL para getirmediğim için evliliğin olmayacağını söylediler. Beni yere yatırım cebimdeki 6 bin TL'yi zorla aldılar. Beni bu olayı kimseye anlatmamam için ölümle tehdit ettiler. Bende evden kaçarak çıktım. İki yıl boyunca başımdan geçenleri kimseye anlatmadım. İki yıl boyunca genel vekaletname verdiğim için emekli maaşımın bir kısmını banka krediden dolayı, diğer kalan kısmını ise Didem Ç., çekti. Aylarca hiç para çekmeden yaşadım. İki yıl boyunca perişan bir hayat yaşadım. Esnaflara borçlandım. Esnaflar ağabeyimden alacaklarını isteyince ağabeyim durumu öğrendi. Vekalet nameyi iptal ettirdik. Kadın daha sonra beni arayarak vekaletnameyi iptal ettirdiğim için beni tehdit etti. Şimdi benden 1 çocuğu olduğunu söylüyor. Benden çocuğu olamaz. Beni dolandıran kız ile birlikte ailesini mahkemeye verdik." - ADIYAMAN

Kaynak: İHA