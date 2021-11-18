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Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evlenme vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilirken, 1 kişi aranıyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evlenme vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilirken, 1 kişi aranıyor.

Eskişehir'de, köylüsünün evlenmek istediğini duyan İ.G. isimli kişi, aracı olarak kendisine yardımcı olacağını belirtti. Daha sonra sahte gelin H.Ö., sahte anne A.G. ve sahte baba H.Ö., Tavşanlı ilçesinde bir ev kiralayarak damat T.G.'ye formalite olarak kız isteme merasimi yaptırdı. Mağdur T.G.'ye düğün alışverişi için 100 bin TL karşılığında ziynet eşyaları aldıran kişiler bir müddet sonra ortadan kayboldular.

Yapılan şikayet üzerine, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde T.G.'yi sahte isim kullanarak kandıran ve dolandıran şüphelileri gerçek isimlerini tespit edildi. Şahıslardan aracı İ.G., sahte gelin H.Ö. ve sahte anne A.G.'yi yakaladı. Firarda olan ve Afyonlu olduğu belirlenen sahte baba H.Ö. aranıyor.

Emniyetteki sorgularının ardından İ.G., H.Ö. ve A.G. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. - KÜTAHYA

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı

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