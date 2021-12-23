Evlenme vaadiyle Danimarka'dan geldi, dolandırılarak sokakta kaldı

KARABÜK (İHA) - Danimarka vatandaşı Ebrahim Pourya (53), kendisini evlilik ve iş vaadiyle Karabük'e davet eden İran uyruklu kadın tarafından 10 bin euro ve 67 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

İran asıllı Danimarka vatandaşı olan Ebrahim Pourya (53), sosyal medya üzerinden Karabük'te yaşayan İranlı Mahnaz D. ile tanıştı. İddiaya göre bir süre sonra gönül ilişkisine başlayan Pourya, İranlı kadın tarafından evlilik ve iş vaadiyle Karabük'e davet edildi. Yaşadığı ülkedeki evini satan Pourya yaklaşık 40 gün önce Karabük'e geldi. 53 yaşındaki adam ortak iş yapmak için elindeki 10 bin Euro ve 67 bin 500 TL'yi evinde kaldığı kadına verdi. Mahnaz D. aldığı para ile güzellik merkezini açtıktan sonra Pourya'yı evinden kovdu. 10 gündür otel ve arkadaşlarında kalan Pourya, dolandırıldığını iddia ederek kadından şikayetçi oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebrahim Pourya, "Kendisiyle bir süre konuştuk. Sonra bana durumumuz iyi değil dedi. Çocuğum doktor mesleği var ama bizde para yok. Evini sat gel burada beraber çalışırız dedi. Bende onlara yardımcı olayım istedim. Bende kazanayım onlarda kazansın istedim. Sonra paramı, eşyalarımı aldılar" dedi.

Karabük'e geldiğinde kadınla aynı evde yaşadığını aktaran Pourya, 10 bin Euro ve 67 bin 500 TL borç verdiğini belirterek, "Hepsinin dekontu var. Beni evden kovdular. Elimden 15 bin TL'lik laptopumu aldılar. Oğlu beni tehdit etti. Karakola gidip şikayetçi oldum. Ben perişanım" diye konuştu. - KARABÜK