Evlenme Teklifini Reddeden Sınıf Arkadaşını Yakarak Öldürdü

Hindistan'da 22 yaşındaki mühendislik öğrencisi Induja Mugam, kendisini bir ay boyunca gizliden takip eden ve ismi Akash olarak açıklanan 22 yaşındaki eski sınıf arkadaşının evlenme teklifini kabul etmedi.

KAPIYI AÇMAK İSTEMEDİ ANCAK KAPIDAKİ ISRARCIYDI

Pazartesi günü akşam saat dokuz sularında Akash, evlenme teklifini kabul etmeyen Induja Mugam'nın evine gidip kapıyı çaldı. Evde 44 yaşındaki annesi Renuka ve 21 yaşındaki kız kardeşi Nivedha ile evde bulunan Induja, geç olduğu için kapıyı açmadı. Ama Akash kapının önünde kalıp konuşmak istediğini söyledi.

KIZIN ÜSTÜNE BENZİN DÖKÜP ATEŞLEDİ

Induja, Akash'in ısrarlarına dayanamayıp kapıyı açınca Akash içinde benzin bulunan bidonu Indujan'nın üzerine döküp çakmağı ateşledi. Induja'nın çığlıkları üzerine annesi ve kız kardeşi yardımına koştular.

GENÇ KIZ ÖLDÜ, ANNESİ İLE KIZ KARDEŞİ YARALANDI

Induja, annesi ve kız kardeşi çığlıkları duyan komşulaır tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede Indıja hayatını kaybederken anne ve kız kardeşinin vucudunda ağır yaralar oluştu. Doktor Ashig, annenin durmunun kritik olduğunu söyledi.

Olaydan sonra polis tarafından tutuklanan Akash, adam öldürme ve yaralama suçlarından yargılanacak.