Evleniyorlar mı? İlk kez açıkladı

Şarkıcı Hera Aslan, önceki gece Fine Bomonti adlı mekanda sahneye çıktı. Aslan, sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünlü şarkıcı, Ozan Doğulu ile evlenecek mi? İşte yanıtı...

Ozan Doğulu ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında konuştu. Yakın zamanda bestesi Kenan Doğulu'ya ait şarkısına klip çekeceğini söyleyen Hera Aslan, "Kenan Doğulu bestesi olan şarkıya yeni klip çekeceğiz, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Ozan Doğulu'dan 'eşim' diye bahseden Hera Aslan, muhabirlerin 'Evlendiniz mi?' sorusuna, "Yok evlenmedik ama ben kendisine 'Eşim' diyorum. Çünkü dört yıldır beraberiz. Sadece nikahımız yok. Aramızda evlilik konusu geçmedi ama istediğimiz zaman evlenebiliriz. Önümüzde bir engel yok" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin