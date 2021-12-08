Evleniyorlar mı? Bakın ne yanıt vardı

Baş başa da Mario'da yemek yiyen ikili, mekandan el ele ayrıldı. Uzun bir aradan sonra görüntülenmeleri hatırlatılan Şener, "Biz her gün bir aradayız, sadece sizinle denk gelemiyoruz" diyerek gülümsedi.

'EVLİLİK İTİRAFI' DİKKAT ÇEKTİ

Şener, sevgilisi Tolga Arman'la evlenip evlenmeyeceğini soran bir muhabire, "Evlenmeden de mutlu olunabileceğini düşünüyoruz. Hem biz birbirimize gönülden bağlıyız zaten" açıklamasında bulundu.

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