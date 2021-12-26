Evleniyor mu? Seren Serengil'den flaş hamle geldi...

HATAY (Snob Magazin) -

Yıllar önce güzellik uğruna ameliyat masasına yatan ve mide küçültme ve gastrik bypass operasyonları geçiren 50 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seren Serengil hızla kilo vererek Dumping Sendro'muna yakalanmıştı. Gün geçtikçe kilo vermeye devam eden, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Serengil geçtiğimiz hafta çok riskli bir operasyon geçirmiş ve 'geri dönüşüm' ameliyatı olmuştu. Ameliyattan kısa süre sonra taburcu olan ve evinde dinlenmeye çekilen Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Serengil'i bu süreçte bir an bile yalnız bırakmayan sevgilisinin ailesi ziyarete geldi.

Daha önce dört evlilik yapan ve uzun zamandır aşk yaşadığı Mustafa Rahman Tohma ile nikah masasına oturması beklenen Serengil'e en anlamlı ziyareti sevgilisinin ailesi yaptı. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve birlikelikleri dolu dizgin devam eden Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Serengil'i geçirdiği ameliyat sonrası sevgilisinin annesi Suna Dökmeci Tohma, babası ve kuzenleri evinde ziyaret etti. Çiftin ailesi ziyaret için Hatay'dan İstanbul'a geldi.