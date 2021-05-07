Evleneceklerini açıklamışlardı... Öykü Çelik ile İsmail Berhan Perinçekli ayrıldı
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Evleneceklerini açıklamışlardı... Öykü Çelik ile İsmail Berhan Perinçekli ayrıldı

Evleneceklerini açıklamışlardı... Öykü Çelik ile İsmail Berhan Perinçekli ayrıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Vakalar düştükten sonra nikah masasına oturacaklarını açıklayan çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Vakalar düştükten sonra nikah masasına oturacaklarını açıklayan çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Çelik haberi Instagram sayfasından duyurdu:

"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler..."

Kaynak: Hürriyet

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