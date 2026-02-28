Haberler

'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında iftar programı düzenlendi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, projeden yararlanan ve resmi nikahlarını gerçekleştirmiş genç çiftler iftar programında bir araya geldi.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, genç çiftlerle aynı sofrayı paylaşarak aile olma yolunda attıkları adımın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğu vurgulandı. Dünyanın zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde aile bağlarının her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' mottosunu hatırlatarak güçlü bir Türkiye'nin güçlü aile temelleri üzerinde yükseleceğini ifade etti.

"Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyorsunuz"

Evlilik sürecini ipek böceğinin kelebeğe dönüşerek asıl gayesine ulaşmasına benzeten Bayrak, "Devlet olarak milletimizin en temel yapı taşı ailedir. Sizler bu kutsal yola çıkarken yalnızca bir yuva kurmuyor; aynı zamanda vatanımıza ve milletimize layık nesiller yetiştirecek Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyorsunuz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, iftar programına katkı sunan Cihat Özlü ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Program, edilen dualar ve genç çiftlerle gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

