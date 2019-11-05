Evlenecek çiftlerin % 65'i kirada oturmayı planlıyor

05.11.2019 13:49

Ayrıca gelin ve damat adaylarının yüzde 65'inin satın almak yerine kirada oturmayı planladığı da gözlendi.

Çiftlere ve firmalara en iyi şekilde hizmet vererek, onları en uygun şekilde buluşturan, 1500 kullanıcısının katıldığı bir anket yayınladı. Katılımcıların yüzde 65'inin gelinlerden, yüzde 30'unun damatlardan, yüzde 5'inin ise çiftlerin yakınlarından meydana geldiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yüzde 55'inin 25-30 yaş aralığında olduğu katılımcılardan gelen yanıtlar, düğün hazırlıklarının ekonomik ve sosyal boyutu ile teknolojik gelişmelerin etkilerini de içerdi.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI İÇİN ORTALAMA 35 BİN TL KREDİ ÇEKİLİYOR

Düğün hazırlıklarının maddi boyutu anket katılımcılarının ilgiyle cevapladığı sorular arasındaydı. Düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlayan çiftlerin sadece ev kurmak için ortalama 50 bin TL harcadığı ve yüzde 35'inin de harcamalar için kredi çektiği gözlendi. Çekilen kredi miktarının ise ortalama 35 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca anket sonucuna göre çiftlerin yarısının ödemeleri kredi kartlarıyla gerçekleştirdiği de belirlendi. Bununla birlikte yüzde 65'inin ise kirada oturmayı tercih ettiği görüldü.

AKILLI TV VE NETFLİX ABONELİĞİ REVAÇTA

Teknolojik gelişmelerin yeni ev kuracak çiftlere etkisi de ankette sıklıkla hissediliyor. Evlenmeye hazırlanan gelin ve damat adaylarının yarısı Akıllı TV aboneliği alırken, yüzde 30'u da tercihini Netflix'ten yana kullanıyor.

Teknolojik gelişmeler evin eksikliğini tamamlarken de imdada yetişiyor. Çiftler online alışverişle en çok sofra takımı, dekorasyon ürünleri, ev tekstili, küçük ev aletleri, pişirme gereçleri ve aydınlatma ürünleri satın alıyor. Online alışveriş yapan çiftlerin yüzde 70'i ise akıllı telefon kullanıyor.

Ancak ankete göre, çiftler mobilya ve beyaz eşya gibi uzun yıllar kullanacakları ürünleri mağazada görüp almayı daha çok tercih ediyor.

Kaynak: Bültenler