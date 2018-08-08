Evlenecek Çiftlerin 08.08.2018 Heyecanı

Evlilik yıl dönümlerini '08.08.2018' tarihine getirmek isteyen çiftler, Kütahya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda yoğunluğa neden oldu. Normal günlere oranla daha fazla nikah kıyıldı.

Evlilik yıl dönümlerini '08.08.2018' tarihine getirmek isteyen çiftler, Kütahya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda yoğunluğa neden oldu. Özellikle evlilik yıl dönümlerini 8'inci ayın 8'ine denk getirmek isteyen vatandaşlar evlendirme müdürlüklerinde aylar öncesinden tarih aldılar. Bu özel günde dünya evine giren çiftler özellikle bugüne denk getirdikleri söylediler. Kütahya Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nun yoğun mesai yaptığı bu özel günde ise yaklaşık 30 başvuru aldıkları ancak bunun 16 kadarına gün içinde yer bulabildiklerini söyleyen evlendirme memuru Nurullah Şen, "Yaz mevsiminde nikahlarımız zaten yoğun bir de bu gibi sevgililer günü olsun, yıl başı olsun, 08.08.2018 gibi tarihler olsun bir kat daha artmış durumda. Tabi hepsine cevap veremiyoruz. Ortalama 25-30 çiftimiz bize başvuru yaptılar ancak biz sadece 16 tanesine uygun saatler vererek nikahlarını kıydık. Diğerlerini ise bir gün öncesine ve bir gün sonrasına tarih verdik" diye konuştu. - KÜTAHYA