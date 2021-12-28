Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasının yapıldığı laboratuvar basına tanıtıldı - Haberler Spor
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Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasının yapıldığı laboratuvar basına tanıtıldı

AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Spor

Sağlık Bakanlığınca geçen hafta başlayan uygulama kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nda Spinal Musküler Atrofi (SMA) taramasına ilişkin sistem kuruldu.

Sağlık Bakanlığınca geçen hafta başlayan uygulama kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nda Spinal Musküler Atrofi (SMA) taramasına ilişkin sistem kuruldu.

Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasının yapıldığı laboratuvar basına tanıtıldı

Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasının yapıldığı laboratuvar basına tanıtıldı

Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasının yapıldığı laboratuvar basına tanıtıldı

AA / Kıvanç Gürbüz - Spor Haberleri

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