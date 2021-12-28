Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasının yapıldığı laboratuvar basına tanıtıldı
AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Spor
Sağlık Bakanlığınca geçen hafta başlayan uygulama kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nda Spinal Musküler Atrofi (SMA) taramasına ilişkin sistem kuruldu.
Sağlık Bakanlığınca geçen hafta başlayan uygulama kapsamında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nda Spinal Musküler Atrofi (SMA) taramasına ilişkin sistem kuruldu.