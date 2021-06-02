Evlenecek Çiftlere, Evlilik Öncesi Danışma ve Eğitim Programı Başladı

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yeni evlenecek çiftlere, evlilik öncesi danışma ve eğitim programı başladı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yeni evlenecek çiftlere, evlilik öncesi danışma ve eğitim programı başladı.

Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezindeki sınıflarda yapılan eğitimde, Sosyal Hizmet Merkezinde bulunan Psikolojik danışmanlar, Psikologlar ve Müftülükten gelen eğiticimler tarafından evlenecek çiftlere haftada 1 saat eğitim veriliyor. Eğitimlerde evlilikte iletişim ve Yaşam Becerileri, aile hukuku ve evlilik ve sağlık konuları anlatılıyor. Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde arttırılması hususunda önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Gökhan Kökboyu açıklamasında, "Beyşehir Belediyesi ve Sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Evlilik öncesi bilgilendirme çok güzel bir hizmet olmuş. 2 kişi arasında saygı sevgi çerçevesinde mutlu bir evlilik olması açısından güzel bir adım. " dedi. Eğitimden memnun olan çiftlerden Musa Saylık ise "Öncelikle kadına yönelik şiddeti engellemekle ve dinimizde aile için yapıyı daha iyi noktalara getirebilmek için böyle bir çalışma yapmışlar. Beyşehir Belediye Başkanımıza, Beyşehir müftülüğüne, Kaymakamımıza ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Bu çalışma çok yerinde olmuş çok faydalı özellikle kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmalar inşallah devam eder. " İfadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre