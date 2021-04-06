Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar
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Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar

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Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar

Bursa'da bir dernek evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyor.

Bursa'da bir dernek evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyor.

Yardıma muhtaç vatandaşlar ve evlenecek çiftlere yardım etmek için gönüllü vatandaşlar tarafından kurulan Gönüllüler Haraketi Derneği, örnek bir davranışa imza atıyor. Dernek, yardıma muhtaç vatandaşlara gıdadan tekstil ve ev eşyasına kadar bir çok eşyayı ücretsiz olarak temin ediyor. Ayrıca ihtiyacı olup evlenecek çiftlere gelinlik ve damatlık hediye edilerek, onların da hayallerine kavuşmasına vesile oluyor. Hayırseverlerin hediye ettiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek herkesin takdirini kazınıyor.

Derneklerinin bir yıl önce gönüllüler tarafından kurulduğunu ifade eden Emine Ayman, "Dernek olarak biz ihtiyaç sahibi vatandaşların destekçisi olmaya çalışıyoruz. Evlenmek isteyenlere her türlü desteği veriyoruz. Durumu olmayıp da evlenecek çiftlere gelinlik, damatlık ve koltuk takımı yardımında bulunuyoruz. Yoksulların erzak ve gıda ihtiyacı başta olmak üzere her türlü ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Çevremizdeki hayırseverin yaptığı yardımları biz de dernek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

Derneğe yardımda bulunduktan sonra gönüllü olarak çalışmaya başladığını ifade eden İmdat Tekin, "Biz Emine hanımın kurduğu derneğe yardımda bulunduk. Baktık ki dernek güzel çalışıyor. Biz de burada gönüllü olarak görev aldık. Dernek olarak insanların ihtiyaçlarını gideriyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar
Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar
Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar
Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar
Evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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